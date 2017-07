Togstans: Også flytoget står

Bane NOR har lokalisert feilen som gjør at tog mellom Oslo S og Eidsvoll/Gardermoen ikke kan gå. Det er et datakort i en strømomformer på Lillestrøm som er ødelagt. Bane NOR vet fortsatt ikke noe om hvor lang tid det tar før feilen blir reparert.