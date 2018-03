Togforsinkelser over hele Østlandet

Årsaken til at det ble helt stans i all togtrafikk på Østlandet, var en feil i GSM-R-systemet, som sørger for kommunikasjon mellom trafikkstyringssentralene og togene.

– Det er ingen kontakt mellom tog og toglederne. Det er utfordringer med strømmen. Akkurat nå står alle tog på Østlandet, også Flytoget, sa Gina Scholz, kommunikasjonsrådgiver i NSB, tidligere i formiddag.

Etter om lag 20 minutter var feilen rettet.

– Jeg kan nå med glede kunngjøre at feilen er lokalisert og utbedret, slik at trafikken er i gang igjen, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Han sier at reisende likevel må regne med forsinkelser og innstillinger og anbefaler togreisende å ta kontakt med Flytoget eller NSB for å få mer informasjon om sin avgang.

Det er imidlertid ikke alle problemene som er løst. Bane Nor og NSB opplyser at det fortsatt er strømløst mellom Lillestrøm og Eidsvoll.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det skaper problemer eksempelvis folk som skal til Hamar på The Gathering eller til flyplassen, sier Scholz.

På sine nettsider opplyser NSB ved 12-tiden at det er stengt for togtrafikk mellom Eidsvoll og Tangen i Stange kommune i Hedmark på grunn av problemer med strømtilførselen.

«Det er dessverre ingen tilgjengelige busser/taxier i øyeblikket. Vi ber passasjerer om å vurdere andre transportmidler,» skriver NSB.