Tog sporet av i Oslo - buss for tog i dagevis for reisende

Avsporingen vil påvirke togtrafikken en stund. Skinnene og et sporveksel har fått store skader.

– Disse skadene må repareres og det vil derfor ikke være vanlig togtrafikk på strekningen før tidligst søndag, opplyser Dag Svinsås, pressevakt i Bane Nor.

Godstog kjører der, da det kan kjøres på to av tre spor. Men det går ikke på vanlig måte og togførerne må snakke med toglederne på telefon, forklarer Svinsås.

Like etter klokken 21.00 onsdag var det ikke kommet noen meldinger om at toget som sporet av, er fjernet.

Godstog sporet av

Flere av sporfestene har blitt revet opp. Skadene på sporet går fra Bryn stasjon og 100 meter nordover mot Alna.

– Toglinja er sperret nå, men vi håper på å kjøre igjen så fort som mulig, sier Dag Svinsås i Bane Nor, like etter klokken 10.00.

Det er et godstog som av sporet av, opplyser Bane Nor til NRK. Avsporingen skjedde like etter klokken 09.00.

– Det er lite dramatikk og ingen personskader involvert i avsporingen, sier Svinsås i Bane Nor.

Det var på hovedbanen at toget sporet av klokken 09.15. Foto: Rushda Syed / NRK

Det er satt opp buss for tog mellom Alna og Oslo S, skriver VY på sine nettsider.

Bane Nor sier på sine nettsider at de vil komme med ny informasjon klokken 21.00.

Direktetogene mellom Oslo S og Lillestrøm, samt Flytoget, kjører som normalt og er ikke berørt av avsporingen, melder Bane Nor.