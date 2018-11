To siktet for drap etter dødsbrann

Begge ble varetektsfengslet mandag.

– To personer er siktet for brudd på straffelovens paragraf 275, drap, etter brannen, bekrefter avsnittsleder for felles etterforskningsenhet i Øst politidistrikt, Christian Berge, til Romerikes Blad, som meldte om saken først.

Det var klokken 16.30 på fredag at nødetatene rykket ut til brannen på Skedsmo, der en person omkom.

Begge de siktede ble pågrepet på fredag, men en av dem ble løslatt på lørdag, for deretter å bli pågrepet igjen på søndag.

Fengslet

Begge de siktede ble varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker med brev- og besøkskontroll. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld.

«Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at siktelsen gjelder et alvorlig forhold der siktede vil ha et sterk motivasjon for å forspille bevis, herunder å påvirke vitner,» står det i fengslingskjennelsen.

De siktede og avdøde skal ha vært en del av det samme miljøet, etter det Romerikes Blad erfarer.

De siktede er 57 og 32 år gamle.

Har fått meldinger om bråk

Brannen skjedde i en av de kommunale boligene Skedsmo kommune leier ut. Kommunaldirektør Arild Hammerhaug sier de har en del boliger i dette området.

– Det bor noen personer med utfordringer i dette området. Dette kan fra tid til annen medføre noe bråk i området, noe det har det kommet meldinger på tidligere, sier Hammerhaug til NRK.



Skedsmo kommunes boveiledertjeneste har vært på plass i området denne helgen for å støtte og bistå de som trenger det.