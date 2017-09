To ran i Oslo

Oslo-politiet fikk natt til lørdag to meldinger fra menn som sier de ble ranet med kniv i Oslo sentrum. Klokken 03.45 natt til lørdag ble en nederlandsk turist fraranet mobilen av tre menn. Her er ingen pågrepet. En time senere ble en mann spraket, slått og ranet på Grønland. To mistenkte er pågrepet.