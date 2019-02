To personer stanses med ulovlig kniv hver dag i Oslo

Tall fra politiet i Oslo viser at 77 personer er ble anmeldt for ha båret kniv på offentlig sted i januar. Det er nesten en dobling sammenlignet med januar i fjor. Da var det 42 anmeldelser.

Det har vært mange knivangrep i hovedstaden siden nyttår. Også i Bergen sier politiet at kniver er et økende problem.

Men likevel har de ikke beslaglagt like mange kniver som i Oslo. Tall NRK har fått fra Vest politidistrikt viser at det ble beslaglagt 18 kniver i januar 2019, mot 21 året før.

– Kniver er veldig lett tilgjengelig

Politiet opplyser at det først og fremst dreier seg om kjøkkenkniver, men også jaktkniver. Som leder for politiets forebyggende enhet opplever Geir Tveit at volden har blitt grovere og at flere bærer kniv.

– Veldig ofte kaster de fra seg knivene når politiet kommer, etter at det har vært slagsmål eller andre ting, sier Tveit.

Økt innsats

Økningen av anmeldelser kan skyldes at politiet har flere kontroller. For å ransake folk som bærer kniv bruker politiet en håndholdt metalldetektor.

ØKT INNSATS: Robert Thorsen, seksjonsleder ved politiets enhet sentrum, mener at økningen av anmeldelser skyldes at de har flere kontroller Foto: Anders Fehn / NRK

Robert Thorsen, seksjonsleder ved politiets enhet sentrum, har en klar oppfordring til dem som velger å bruke kniv:

– Kniv er et veldig farlig våpen med stort skadepotensial og er potensielt dødelig. Vi har en klar oppfordring på at man skal la kniven ligge, sier seksjonslederen.

SJELDENT: Knivangrep i Oslo rammer sjeldent vanlige folk, men internt i kriminelle miljøer. Foto: Anders Fehn / NRK

– Våpenkontroll hjelper

Uteseksjonen i Oslo kommune mener synlig politi er nødvendig.

– Men i det lange løp er det forebygging og samarbeid med kommunen som gjør at det ikke blir mange slike hendelser, sier Nana Mensah ved avdeling for forebygging og sentrumsarbeid.

Han mener Oslo ikke er en farligere by for folk flest.

– Slike hendelser rammer sjeldent vanlige folk. Volden rammer først og fremst internt i kriminelle miljøer, sier Mensah.

– Må få strengere straff

– Jeg mener vi må ta dette mye mer på alvor, sier Jan Bøhler i Arbeiderpartiet, som mener folk som går med kniv i offentligheten bør få strengere straffereaksjon.

Politiet forteller at de fleste knivangrepene skjer på utvalgte steder i Oslo sentrum. Det er steder Bøhler mener politiet må undersøke oftere.

– De stedene, som politiet vet godt hvor er, bør det være hyppigere undersøkelser av utsatte miljøer, på utsatte tidspunkter sånn at tryggheten blir større der.

ALVORLIG: Å bære kniv bør straffes like hardt som å bære skytevåpen, mener Jan Bøhler (Ap). Foto: Vegar Erstad / NRK

Ifølge Bøhler må det å bære kniv sidestilles med det å bære skytevåpen.

– Det er langt flere som rammes av kniv, og en kniv på nært hold er nesten mer skummel enn skytevåpen.