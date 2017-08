To personer siktet for drapsforsøk

En mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter at en kvinne ble knivstukket på Tøyen i Oslo onsdag kveld. Det 28 år gamle offeret ble kritisk skadet, men overlevde angrepet. De to pågrepne kjente den fornærmede kvinnen.