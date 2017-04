To menn siktet for voldtekt etter DNA-treff

De to mennene ble pågrepet av politiet uken før påske.

– Det er to personer som er siktet i samme sak, men med hver sin siktelse. De to er siktet for voldtekt, men begge siktelsene vil bli endret til å gjelde grov voldtekt i fellesskap, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG.

Kraby opplyser at DNA-profiler som politiet fikk fra voldtektsmottaket, har bidratt til at de to kunne pågripes.

Ingen av de to siktede erkjenner straffskyld. En av mennene erkjenner de faktiske forholdene, men hevder det ikke dreier seg om voldtekt, mens den andre personen så langt har nektet å forklare seg for politiet.