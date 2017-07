To menn siktet for drapsforsøk

Ifølge Grete Lien Metlid, sjef for seksjonen for alvorlig kriminalitet, skal det ha vært kontakt mellom de tre på forhånd. Foto: Svein Olsson

– Offeret er nå identifisert og hans pårørende er varslet. Mannen er fortsatt livstruende skadd. De siktede er kjent for politiet, sier sjef for seksjonen for alvorlig kriminalitet, Grete Lien Metlid.

Video fra overvåkingskameraer i området har vært til hjelp i etterforskningen, bekrefter Metlid.

Tirsdag ettermiddag ble en mann funnet liggende på bakken, med kritiske hodeskader, ved høyblokkene i Refstadsvingen. Politiet fikk melding om hendelsen av ambulansetjenesten klokken 15:45. Mannen ble funnet bevisstløs og det var mye blod, sa operasjonsleder i oslopolitiet Cathrine Sylju til NRK.

Siden tirsdag har kriminalpolitiet jobbet med å sikre tekniske spor og med å snakke med folk i området som kan ha nyttige observasjoner.