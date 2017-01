To menn har meldt seg etter Asker-drapet

Politiet ble først varslet om bråk ved adressen i Åsliveien på Blakstad i Asker klokken 21.19 søndag kveld.

– To menn har nå meldt seg, sier Grete Lien Metlid, leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt Foto: NRK

Etter etterforskning gjennom dagen vet politiet nå hvem den døde mannen er, opplyste politiet på en pressekonferanse mandag ved 15-tiden.

– Mannen er identifisert, men vi går ikke ut med navn foreløpig. Den døde er en 31 år gammel mann fra Asker og han ble funnet i sin egen bopel, Grete Lien Metlid, leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

Lien Metlid opplyser videre at mannen er norsk statsborger, men har familiebakgrunn fra Iran.

To menn har meldt seg

Kort tid etter pressekonferansen opplyste politiet om at to unge menn hadde meldt seg i forbindelse med Asker-drapet.

– Det er aktivitet som pågår nå, så det er ikke så mye vi kan si nå utover at to unge menn har meldt seg på politihuset, en sammen med sin forsvare. Så får vi se litt etter hvert hvor mye informasjon vi får nå. Vi håper selvfølgelig at dette kan være med på å få mer klarhet i hva som skjedde i får kveld, sier Lien Metlid.

De to har foreløpig status som mistenkte, og politiet sier det er for tidlig å si noe om hva slags relasjon de har til saken.

Regner med fortløpende oppdateringer

Voldsseksjonen i Oslo leder nå den videre etterforskningen i samarbeid med Asker og Bærum, og fastholder at de mener at det er snakk om et drap.

– Det pågår obduksjon, men den foreløpige rapporten vil vi først få i morgen, tirsdag. Det er en omfattende obduksjon, og de endelige resultatene vil det ta lang tid å få, sier seksjonslederen.

Det er fremdeles ingen som er siktet i saken, men politiet regner med at de vil kunne komme med flere oppdateringer utover ettermiddagen.

Varslet av naboer

Det var naboer som varslet politiet.

– Det ble forsøkt å gi livreddende førstehjelp på stedet, uten at dette lyktes, opplyser politiinspektør Kjetil Thue til NRK.

– Ut fra omstendighetene på åstedet mener vi at vi står overfor en drapssak, sa politiinspektør Ketil Thue mandag formiddag.