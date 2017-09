To jenter forsøkt overfalt

To jenter, den ene i tenårene, ble forsøkt overfalt i to separate tilfeller på Lørenskog i natt, skriver Romerikes Blad. Politiet på Romerike mistenker at den samme mannen i 40-årene står bak begge overfallsforsøkene på grunn av lignende beskrivelser.