To gutter ranet på gata i Oslo

– Ranene skjedde ved Vinderen Torg og i Valkyriegata på Majorstua, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NRK.

Det første ranet skjedde ved at en femten år gammel gutt ble holdt fast og truet med kniv. Det var fire gjerningspersoner, og ifølge politiet har offeret fortalt at de så ut til å være i 16-17-årsalderen.

– Gutten ble ikke fysisk skadet, men han ble truet til å gi fra seg et par airpods, sier Pedersen. Airpods er trådløse øreplugger til mobiltelefon.

Gutten ringte selv politiet og meldte fra om ranet, som skjedde ved 18.45-tiden. Ti minutter senere fikk politiet inn en melding om et ran i Valkyriegata på Majorstua.

– Dette var et ran med samme fremgangsmåte, sier Pedersen.

Det ene ranet skjedde i eller ved Valkyriegata på Majorstua. Foto: Christophe Pouchoulin / NRK

Les også: Flere ungdom tiltalt for ran mot ungdom

Fire gjerningspersoner

Politiet leter nå etter gjerningspersonene. Gutten som ble ranet på Vinderen har sagt at det var han så fire unge gutter. Gutten som ble ranet på Majorstua sier at han så to unge gutter foran seg, men at det virket som om det sto to til bak ham.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Offeret på Vinderen har beskrevet ranerne som mørke i huden med mørke klær, sier Pedersen.

Ved 20-tiden var fortsatt ingen personer pågrepet. Politiet har sikret seg flere spor de jobber videre med.

– Ble ofrene skadet?

– Nei, vi har ikke fått meldt inn noe fysisk skade på ofrene. Men det er klart at en sånn hendelse vil sette spor psykisk. Det er en tøff belastning, så vi har en samtale med dem og har fokus på det.