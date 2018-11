To frikjent for kidnapping på Holmlia

Fire menn og en kvinne ble i mars dømt for å ha bortført en mann og utsatt ham for grov vold på Holmlia i Oslo høsten 2015.

Alle fem anket dommen. Nå har Borgarting lagmansrett konkludert med at det ikke er godt nok bevist at en av de dømte var med på handlingen. De mener også at kvinnen ble tvunget til å være tilstede. Hun er dermed frifunnet.

– Vi er svært glad, hun er blitt trodd, sier Sigurd J. Klomsæt, som er kvinnens forsvarer.

Fredag kveld var han på vei til fengselet hvor kvinnen har vært innsatt siden 2016.

Forsvareren for mannen som er frifunnet sier de vurderer hva de skal gjøre nå.

– Det kan hende dette bør få et etterspill ettersom han var uskyldig og satt i varetekt, sier Trygve Staff.

– Jeg har forstått det slik at en erfaren lagmannsrett heldigvis har hatt et skarpere og kritisk blikk på det bevistilbudet påtalemyndigheten fremla, sier han.

Straffedømt

Mannen ble overfalt av fire gjerningsmenn, utsatt for grov vold og deretter kjørt til et sted, hvor han ble holdt innesperret i en bod i to døgn. Han fikk også alvorlig psykiske skader av hendelsen.

Borgarting lagmansrett har redusert dommene til de tre andre mennene i saken, som nå har fått fengselsstraffer på mellom tre år og ni måneder, og fire år og ni måneder.

En av de tre har erkjent straffskyld og aksepterer dommen.

– Vi mener det er en riktig dom, sier hans forsvarer Arve Ringsbye.

Mannen som fikk høyest straff av dem alle er skuffet, ifølge advokaten.

– Klienten min er blitt kjent med resultatet gjennom om meg, og er selvfølgelig skuffet over å ikke bli frifunnet, sier John Anders Hasle.

– Vi skal bruke betenkningstiden til å vurdere om vi skal anke.

Forsvunnet i to dager

BORTFØRT: Denne BMW-en skal mannen i 40-åene ha blitt bortført i. Foto: POLITIET / NTB scanpix

Mannen i 40-årene som ble kidnappet var tilsynelatende sporløst forsvunnet i to døgn, før han dukket opp i et skogholt ved Mortensrud.

Retten mener at offeret ble dusjet og fikk nytt tøy før han ble kjørt av et ukjent antall gjerningsperson til skogholtet.

Der skal offeret ha blitt truet med pistol og blitt fortalt at han ville bli drept hvis han kontaktet politiet. Kort tid etter ble han funnet av en tilfeldig forbipasserende.