To av ungdommene gikk på samme skole

Tre tenåringer gikk i går ettermiddag inn i togtunnelen hvor det er et høyspentanlegg med en spenning på 15.000 volt. Foreldre ved en ungdomsskole i Oslo har mandag fått melding fra rektor om at to av deres elever var involvert i hendelsen. Den tredje ungdommen går på en skole utenfor Oslo, opplyser politiet.

En av de to som gikk på skolen i Oslo skal være den omkomne. De to andre er på Haukeland sykehus med kritiske skader.

Ulykken skal ha skjedd i et sidespor ved der toget kjører inn til Hjortnes ved Oslo S vestfra, ifølge politiet.

– Vi har innhentet overvåkingsbilder fra området og skal se om det kan gi oss noen svar, sier Rune Skjold, seksjonsleder ved økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

Han vil foreløpig ikke si noe om hva slags kabler det er ungdommene har vært borti eller hvor i tunnelen det skjedde.

Kriseteam på plass på skolen

Et kriseteam fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) bistår skolen i Oslo etter ulykken. De hjelper til med å ivareta elevene og klassen som er berørt.

Pressekontakt i Bane Nor, Harry Korslund, sier til NRK at togområdet er merket og sikret etter regelverket.

– Vi har jo godkjente gjerder og godkjent sikring rundt alle våre driftsbanegårder og parkeringsanlegg for tog og det gjelder også her på Filipstad.

Det er ikke første gang noen omkommer etter å ha tatt seg inn i togområdet på Filipstad. I 2002 døde en 17 år gammel gutt etter å ha klatret opp på et lokaltog. Gutten fikk kjøreledningen i hodet.

Pressekontakt i Bane Nor, Harry Korslund, sier til NRK at de nå vil gå gjennom sine rutiner etter ulykken. Foto: Thomas Martinsen / NRK

– Tragisk ulykke

Politiet har identifisert de tre ungdommene, og pårørende er varslet. Det er så langt ikke kjent hvorfor ungdommene tok seg inn i togtunnelen.

Filipstad er et parkeringsområde for togsett som ikke er ute i trafikken. I helgen var det mange tog som stod her, da det er færre tog ute og kjører i helgen, forklarer Korslund.

– Hvordan er det mulig å komme seg inn på et sånt område?

– Det er fullt mulig å komme seg inn på området om du absolutt har planer om det. Men da må du forsere fysiske sperringer i form av gjerder og porter, enten gjennom over eller under, sier Korslund.

– Men er det da godt nok sikret?

– Ja, våre fysiske sperringer, gjerder og porter og den slags er jo godkjent til det formålet de er bygd og dimensjonert for.

Korslund sier de rutinemessig vil gå gjennom sitt sikkerhetsopplegg etter den tragiske ulykken, men at det er for tidlig å si om det er aktuelt å gjøre ytterligere tiltak.