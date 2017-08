Tingretten vil løslate Holmlia-siktet

Tingretten mener forholdet 18-åringen kan mistenkes for, er langt mindre alvorlig enn det siktelsen omfatter. Dette gjelder blant annet om 18-åringen har forårsaket 16-åringens død.

Retten finner ikke at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å være straffskyldig med hensyn til den betydelige skadefølgen eller dødsfølgen, heter det i kjennelsen.

Løslates ikke før anken er behandlet

Retten ved dommerfullmektig Kenneth Høgevold mener derfor 18-åringen under tvil kan siktes for grov kroppskrenkelse, men det vektlegges da offerets unge alder og at hendelsen skjedde uten foranledning.

18-åringen har sittet over 60 dager i varetekt, og retten mener det nå er fare for oversoning, samt at bevisforspillelsesfaren er svak.

Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om, og fikk innfridd, at anken ble gitt oppsettende virkning, noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken er behandlet.

18-åringen ble pågrepet og siktet for grov vold etter at en 16-åring, som var elev ved Holmlia skole, ble slått bevisstløs. 16-åringen ble innlagt på barneintensivavdelingen på Rikshospitalet og var i koma. Gutten var ikke kontaktbar etter voldsepisoden, og han døde halvannen måned senere.