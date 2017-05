Tiltalt for voldtekter

En 46 år gammel mann fra Romerike er tiltalt for å ha truet og voldtatt to kvinner. En av kvinnene var mannens kone, og voldtekten skal ifølge tiltalen ha skjedd hjemme hos paret i 2013. Mannen, som er tidligere dømt for voldtekt, nekter straffskyld, skriver Romerikes Blad.