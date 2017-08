Tiltalt for to voldtekter

En 54 år gammel mann er tiltalt for å ha voldtatt to kvinner i en leilighet på Tøyen, for vold mot samboeren, for å ha truet henne til å trekke anmeldelsen mot ham og for å ha brutt besøksforbudet overfor kvinnen flere ganger. Rettsaken starter tirsdag.