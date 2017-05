Tiltalt for salg av narkotika

To menn må møte i Oslo tingrett i dag, tiltalt for salg av narkotika over internett. Ifølge tiltalen solgte de blant annet 12 kilo hasj, nærmere 600 gram kokain og flere hundre tabletter. Påtalemyndigheten mener de to tjente 2,8 millioner kroner på narkotikasalget.