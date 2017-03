Tiltalt for drap på kona i 2015

Mishandlingen av barna skjedde ifølge tiltalen da ekteparets tre mindreårige barn sto og så på mens faren knivdrepte moren, skriver Aftenposten.

Parets barn var fire, fem og ti år da de ble vitne til at faren tok livet av moren. Det eldste barnet skal ha forsøkt å redde morens liv, men skal ha blitt dyttet bort av faren.

Både den tiltalte mannen og den avdøde er fra Irak og kom til Norge på slutten av 90-tallet. Mannen har sittet i varetekt siden drapet skjedde 10. juni 2015.

Ifølge mannens advokat Brynar Meling, erkjenner mannen ikke straffskyld.

– Han er svært fortvilet over det som har skjedd og kan ikke forstå at han står bak dette, samtidig som han innser at det ikke kan være noen annen gjerningsperson, sier Meling til NRK.