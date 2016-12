Til sykehus etter trafikkulykke

En mann i 20-årene ble fraktet til Ahus i natt etter at han mistet kontroll på bilen og havnet på taket i nordgående retning på E6 ved Dal. Politiet på Romerike sier at mannen trolig ikke er alvorlig skadd. Årsaken til ulykken er ukjent, men politiet mistenker hverken rus eller for høy fart.