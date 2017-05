Tertitten på sporet igjen

Lørdag gjenåpnet linja til Fossum stasjon for veterantoget Tertitten. Den ble stengt etter et kraftig regnskyll i fjor. Ifølge Indre Akershus Blad har utbedringene kostet 1,3 mill. kroner, noe som er 400 000 under budsjett.