Terje unnslapp tunnelbrannen: – Var redd for å ikke komme ut

Føreren av lastebilen tok seg ut av tunnelen ved hjelp av en annen bilist. To andre personer tok seg til et evakueringsrom.

Det var lenge for varmt til å hente dem ut, men klokken 19 var de ute av tunnelen.

– Den ene av dem har fått mindre brannskader på hendene, sier operasjonsleder i politiet, Karianne Knutsen.

Fanget i røyken

Terje Langsrud var først på stedet etter at lastebilen tok fyr. Han forteller NRK at det var tydelig branntilløp da han ankom.

SÅ INGENTING: Røyken var så tjukk at vi nesten ikke så noen ting, sa Terje Langsrud. Foto: Privat

– Jeg kjørte bak og så at lastebilen stoppet. Da jeg kjørte forbi og så jeg at det var branntilløp så jeg svingte inn i en sidelomme noen meter foran og varslet Vegvesenet.

Terje forsøkte deretter å få kontakt med sjåføren av lastebilen.

– Innen jeg fikk han med meg tilbake til bilen min var det full overtenning. Da var røyken så tjukk at vi nesten ikke så noen ting. Vi måtte holde pusten og hive oss i bilen.

Selv om de da satt i bilen var Terje redd for at han hadde ventet for lenge med å evakuere tunnelen.

– Jeg følte meg ikke sikker på at vi skulle komme ut, sier han.

SE VIDEO: To personer ble hentet ut fra evakueringsrommet i tunnelen. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: To personer ble hentet ut fra evakueringsrommet i tunnelen.

Flere biler i tunnelen

Nødetatene fikk melding om brannen klokken ti på seks. Da brannvesenet kom frem stod lastebilen i full fyr.

De har nå fått kontroll over brannen.

– Lastebilen står cirka 3–4 kilometer inn fra Follo-siden og det er flere kjøretøyer inne i tunnelen, opplyser vaktleder hos 110-sentralen i Drammen, Bjørn Henriksen.

Det er usikkert hvor lenge tunnelen vil være stengt.

– Vi må først finne ut hvor store skader det er på selve tunnelen. Det er det vegvesenet som må undersøke, sier Finn-Håvard Ås, operasjonsleder i politiet.

Ifølge Statens vegvesen var lastebilen lastet med papir.

SeaKing-helikopteret fra Rygge ble også satt inn i redningsaksjonen.

En person fikk mindre skader i brannen. Foto: Harald Indrehaug / NRK

Oslofjordtunnelen er stengt i begge retninger. Foto: Nadir Alam / NRK