Tennis trumfer trær i Holmenkollåsen

– Uten dette anlegget er jeg stygt redd for at vi blir Holmenkollen Gubbeklubb, som etter hvert vil dø ut, sier leder i tennisklubben Bjørne Byhring.

Tennisanlegget skal bygges på den såkalte Bautatomta på Midtstuen. Naturområdet får klubben trolig feste av kommunen for en billig penge.

INNFALLSPORT: Bautatomta på Midtstuen blir også kalt Markaporten. Turveien på bildet må legges nærmere bebyggelsen, og også Midtstubekken må legge om. Foto: Olav Juven / NRK

Strider mot det meste

Byhring kan derfor glede seg over at bystyret onsdag vil gå inn for utbyggingen med overveldende flertall. Byrådet, med Miljøpartiet De Grønne i spissen, anbefaler forslaget, tross motforestillingene de selv ramser opp i saken:

BAUTATOMTA: Bautaen som har gitt tomta navn er satt opp til minne om Turistforeningens grunnlegger Thomas Heftye. Oslo kommune krever at bautaen ikke blir fjernet. Foto: Olav Juven / NRK

Forslaget er ikke i samsvar med overordnet plan.

Det er i strid med kommuneplanen hvor tomta er regulert til grøntstruktur som en del av det sammenhengende turveinettet mellom fjorden og marka.

Forslaget er i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, da det ikke foreligger erstatningsareal for tapt friareal.

Planforslaget er videre i strid med rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.

Høringsinstansene er i all hovedsak negative.

Plan- og bygningsetaten fraråder sterkt planforslaget.

Følger bydelsutvalget

– En av de viktigste årsakene til at vi har valgt å gå inn for dette anlegget, er det sterke ønsket fra bydelsutvalget om å få dette på plass, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Marcussen erkjenner at det kan oppleves som et paradoks at MDG vil bygge tennisanlegg i et grøntområde, men sier at både byrådet og enstemmig byutviklingskomité anser at idrettstilbudet anlegget vil gi, veier tyngre.

Innendørsidrett

HYGGELIGERE: Bjørne Byhring i Holmenkollen TK mener at anlegget vil gjøre Bautatomta mer attraktiv. Foto: Olav Juven / NRK

Holmenkollen tennisklubb har i dag sju grusbaner utendørs i Bjørnveien, noen smasher lenger ned i Holmenkollåsen.

Tennisformannen begrunner behovet for et nytt anlegg med at tennis har blitt en innendørsidrett.

– Med et nytt anlegg kommer vi til å ha seks innendørsbaner og kan slippe inn mange flere spillere, særlig unge og barn, som står i kø både hos oss og hos Heming, sier Bjørne Byhring.

Jeg synes ikke det er verdens mest sjarmerende lille skogteig, for å være ærlig, men det kommer til å bli det. HTK-leder Bjørne Byhring om Bautatomta

Markaport

– Her er det et stort, fint grøntområde og hovedinngangen til Nordmarka for veldig mange mennesker, sier nabo Svein Erik Moløkken.

Han reagerer særlig på at kommunen tillater nedbygging av grøntarealer når tennisklubben har egen tomt.

Den attraktive tomta i Bjørnveien skal imidlertid selges nettopp for å finansiere det nye anlegget på kommunens friområde.

Har ikke penger

FRYKTER PRESEDENS: Nabo Svein Eirik Moløkken frykter at flere idrettslag vil kreve å få bygge i friområder. Foto: Olav Juven / NRK

– Tennisklubben burde ha tenkt på om det var mulig å bygge det samme anlegget på sin egen åtte mål store selveiertomt like i nærheten, sier Moløkken.

Men det har de vel ikke råd til?

– Da kunne de kanskje ha sett på, som alle andre idrettsklubber må gjøre, hvordan de kan skaffe seg en finansiering som ikke går utover fellesskapets verdier, sier han.

Eneste mulighet

Ifølge tennisklubben er det ingen andre muligheter å skaffe seg et nytt anlegg på.

– Vi kunne ha gått til Oslo kommune og spurt om de ville gi oss 120 millioner kroner til å bygge et anlegg. Det tror jeg ikke vi ville fått, konstaterer klubbleder Bjørne Byhring.