Tenåringer anmeldt for vold

To 16 år gamle gutter er anmeldt for vold etter å ha slått to jevnaldrende gutter på Oppsal T-banestasjon rundt midnatt. I tillegg til de to anmeldte var det en tredje gjerningsperson som politiet ikke fikk tak i. De to fornærmede guttene ble lettere skadd.