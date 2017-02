Tenåring omkom etter påkjørsel av T-banen

Nødetatene rykket ut til Holstein T-banestasjon på Nordberg i Oslo etter at politiet fikk melding om en påkjørsel klokken kvart over fire i ettermiddag.

Etter kort tid ble det klart at hendelsen hadde fått verst tenkelig utfall.

– Vi kan bekrefte at personen er omkommet, forteller operasjonsleder Finn Belle i Oslo-politiet.

UNDERSØKER: Innsatsleder Arve Røtterud sier politiet nå skal avhøre vitner og undersøker stedet for å få klarhet i hva som har skjedd. Foto: Gøril Furu / NRK

Innsatsleder Arve Røtterud forteller at den omkomne skal ha vært passasjer på T-banen og gått av før vedkommende havnet under toget. At hun har sklidd, kan være en årsak og dette jobber politiet videre med. Det er glatt på perrongen og kriminalvakten har gjort undersøkelser.

Føreren av T-banetoget kjørte videre etter hendelsen fordi han ikke visste hva som hadde skjedd.

Fem-seks andre personer deriblant barn, var vitner til det som skjedde. Både disse og føreren av T-banetoget blir tatt hånd om av kriseteam.

STENGT: Holstein T-banestasjon ble stengt etter hendelsen, men skal nå være åpnet igjen. Foto: Gøril Furu / NRK

Bistår politiet

Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien forteller at omstendighetene rundt hendelsen fortsatt er uklare.

BISTÅR: Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien sier de bistår politiet så godt de kan. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Dessverre har dette gått fryktelig galt, sier Asperud.

Han sier at det så vidt han vet ikke er overvåkingskameraer på Holstein T-banestasjon, og at det dermed blir opp til vitner å klargjøre hva som har skjedd.

– Vi er i ferd med å få personer opp dit for å undersøke stedet og bistå politiet så godt vi kan, forteller Asperud.

Det involverte toget er nå flyttet til Sognsvann hvor det blir stående fram til politiet har gjort sine undersøkelser av toget. Ferdskriveren på toget kommer til å bli analysert for å finne ut hva som har skjedd i tiden før hendelsen.

Kort tid etter hendelsen ble også all trafikk på linje 5 mellom Berg og Sognsvann stanset. Busser er satt inn som erstatning.

