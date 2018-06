Tegnestifter ligger strødd på sykkelstier og fortau

– Jeg synes det er trist og ekkelt. Jeg kvier meg for å sykle, fordi jeg er redd for at det skal skje igjen, sier Berit Moen til NRK.

Tre ganger på én uke har hun fått tegnestifter i sykkelhjulene sine.

TRIST: Da Berit Moen kom til sykkelreparatøren sin for tredje gang på én uke fikk hun fikset dekket sitt gratis. – Det var utrolig hyggelig, for jeg var veldig lei meg. Foto: privat

Hver gang har det skjedd på samme sted: På sykkelstilen mellom Maxbo på Vækerø og Sollerudstranda.

– Det kan ikke være tilfeldig. Det kan potensielt være veldig farlig også, sier hun.

De siste dagene har NRK vært i kontakt med flere personer som forteller lignende historier. Hvite tegnestifter ligger strødd flere steder i hovedstaden hvor det ferdes mye syklister.

ØDELAGT: Slik fester tegnestiftene seg i sykkelhjulet. Tegnestifter har blitt sett i vegbanen flere steder i Oslo. Foto: Berit Moen

«Mikke Mus-krim»

Blant annet langs pendlerstrekningen «Tour de Finance», i Slottsparken, på Bygdøylokket og i Bygdøy allé.

MIKKE MUS-KRIM: – Tegnestiftene rammer ikke bare syklistene. De kan også være farlige for biler, fotgjengere og ikke minst hunder og dyr, sier Adam Tumidajewicz, som sykler hver eneste dag. Foto: Privat

Adam Tumidajewicz har akkurat flyttet til Bygdøy allé. I forrige uke punkterte kjæresten hans på en tegnestift, rett utenfor der de bor.

Det lå strødd hvite tegnestifter helt opp til Olav Kyrres plass.

Han og kjæresten plukket opp alle stiftene, men dagen etterpå var de tilbake, strødd utover både fortau og veibane.

– Det tenkte vi selvfølgelig var veldig merkelig. Men dagen etterpå var de altså tilbake igjen! Da ble jeg forbanna, sier Tumidajewicz, som tok frem mobilen og filmet alle tegnestiftene.

– Det er nesten litt komisk hele greia, litt sånn Mikke Mus-krim. At noen gjør dette systematisk og over tid er rimelig spesielt. Det er helt på tryne.

SAMLET OPP: Tipser vil være anonym, men disse tegnestiftene er fra Bygdøy-lokket. Foto: Tipser

– Kan medføre trafikkfarlige situasjoner

Politiet i Oslo ser bekymringsfylt på situasjonen og mener at tegnestiftene kan være farlig.

– Dette er noe vi ser alvorlig på. Det kan medføre trafikkfarlig situasjoner som følge av at syklistene punkterer, sier Operasjonsleder, Cathrine Sylju.

Politiet har ennå ikke fått noe meldinger fra publikum om tegnestifter i veier, men sier at det i verste fall kan føre til alvorlige skader hos syklisten.

– I verste fall kan de komme ut i veibanen og bli påkjørt eller faller å skader seg, legger Sylju til.

Også Oslo kommune ser også alvorlig på saken. De mener at tegnestifter i veien kan føre til at liv går tapt.

ALVORLIG: – Konsekvensene er for store til at det kan godtas som rampestreker, sier Liv Jorun Andenes, konstituert direktør for Sykkelprosjektet i Oslo kommune. Foto: Hilda Nyfløt

– Å legge ut tegnestifter i veibanen kan føre til alvorlige skader, og i verste fall dødsulykker, sier Liv Jorun Andenes, konstituert direktør for Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

Både Politiet og sykkeldirektøren i Oslo kommune ber publikum om å ta kontakt med politiet hvis de opplever tegnestifter i veibanen.

– Konsekvensene dette kan ha for syklister er altfor store til at slike handlinger kan godtas som rampestreker eller en aksjon mot dem som sykler, sier Andenes.