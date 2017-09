Taxisjåfører angrepet

To drosjesjåfører i Oslo skal ha blitt slått av kunder natt til lørdag. En drosjesjåfører forteller at han ble angrepet av en kunde i Sarsgate. Der er ingen pågrepet. Litt senere samme natt skal en sjåfør ha blitt slått av to menn i Møllergata. Der har politiet kontroll på en mistenkt, som ble holdt igjen.