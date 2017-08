Tatt ut til sykkel-VM

Vegard Stake Laengen fra Asker og Amund Grøndahl Jansen fra Nes i Akershus er tatt ut blant de ni rytterne til å representere Norge under fellesstarten i sykkel-VM i Bergen 24. september. De to skal sykle som hjelperyttere for Edvald Boasson Hagen og Aleksander Kristoff.