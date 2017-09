T-banestasjonene må sikres bedre

Statens havarikommisjon vil at det skal innføres tiltak for å sikre at T-banetog stopper mer nøyaktig der de skal. Bakgrunnen er at en rullestolbruker rygget ut av bakerste dør til et T-banetog som var delvis utenfor plattformen på Romsås stasjon.