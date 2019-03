T-banen skal frakte 14.000 tilskuere i timen

Denne helgen møtes verdens beste langrennsløpere og hoppere i Holmenkollen skifestival. Det betyr at mange tusen tilskuere skal opp for å heie på sine helter.

– Vi er godt forberedt, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien. Men han innrømmer at han er spent på hvordan det vil gå i år.

Sporveien tar flere grep for at det skal gå smertefritt for seg. Blant annet skal ekspresstog og hyppigere avganger på T-banen sørge for at femmila på lørdag blir en folkefest og ikke kaos som forrige gang.

I 2018 var det fullstendig kaos i Holmenkollen etter femmila på ski. Du trenger javascript for å se video. I 2018 var det fullstendig kaos i Holmenkollen etter femmila på ski.

Flere vakter og sluser

Det største grepet i år er å stoppe på Holmenkollen stasjon og ikke på Frognerseteren. Stasjonen i Holmenkollen ble dimensjonert for store arrangementer før Ski-VM i 2011.

STOR STASJON: Holmenkollen stasjon er lengre og bredere enn stasjonen på Frognerseteren. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Det betyr at den er litt bredere og da er det lettere å ha styr på flyten av publikummere, sier Asperud. Det går 1000 mennesker inn og ut av togene når de er fulle.

Asperud sier det i år vil være flere vakter på stasjonen og sluser med gjerder for å gjøre det mer sikkert og oversiktlig.

At Holmenkollen er siste stopp betyr også at Sporveien kan kjøre lengre tog, siden perrongen er lengre enn på Frognerseteren.

TA FRAM SKIENE: Cato Asperud oppfordrer folk til å gå på ski inn til femmila. Foto: Dina Johnsen / NRK

– Nå har vi muligheten til å kjøre 14.000 publikummere i timen opp til Kollen. Det er 2000 flere enn i fjor, sier Asperud.

Stå opp tidlig

For å unngå en gjentakelse av fjorårets fyllefest starter femmila klokken 10. Skal du få med deg starten, bør du stille vekkeklokka.

– Det gjelder å være tidlig ute og beregne veldig god tid, sier pressetalskvinne i Ruter, Sofie Brun. Ekspressbanene går fra klokka 6.30.

Kommunikasjonssjef for Skifestivalen Emilie Nordskar sier de har jobbet tett det siste året med Ruter, Sporveien, politiet og kommunen.

– Og så trenger vi publikums hjelp. Så lenge de oppfører seg, har det fint og tar ting litt med ro, så håper vi at dette skal bli en super folkfest i helgen, sier hun til NRK.

Omlag 1100 frivillige bidrar til arrangementet, forteller Nordskar.

– Det er de som er selve bærebjelken i arrangementet. De bidrar med alt fra å preppe løypene, sørge for at publikum har det bra, at teamene og det sportslige apparatet får det de trenger. Og selvfølgelig lage vafler og koke kaffe, noe av det viktigste!

Slår et slag for skisporet

Selv om Sporveien mener de har et tipp topp tilbud til de som skal opp i marka, vil Cato Asperud reklamere for en annen transportmulighet i helgen.

– Det er veldig fint å gå på ski fra Sognsvann. Da kommer man helt innerst i femmilssløyfa. Der er de som i alle år har campet. Det er fin stemning.

– Bonusen er at det bare er nedoverbakke når du skal hjem igjen, sier Cato Asperud.

Politiet vil være synlige

Stabsjef i Oslo politidistrikt, Martin Strand sier i en e-post til NRK at erfaringer fra arrangementet i fjor har ført til noen endringer fra alle aktører.

– Vi følger fortløpende med, kan raskt gjøre gode vurderinger, iverksette tiltak og tilkalle flere mannskap ved behov. Vi er av den oppfatning at de tiltak som er iverksatt i forbindelse med årets arrangement, reduserer sannsynlighet for at vi skal oppleve liknende tilstander som i fjor.

Strand sier de oppfordrer alle til å vise henyn til hverandre og følge anvisninger fra arrangører og politi på stedet.

– Politiet følger nøye med underveis og vil gripe inn dersom det oppstår uro og ordensforstyrrelser, tilløp til bråk eller situasjoner som kan medføre fare for liv og helse.