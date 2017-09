T-banen ble stående stille i flere timer

Det var et T-banetog som tirsdag morgen kjørte over en sporveksel som lå feil vei. Det førte til at to drivmotorer på linjen ble ødelagt.

– Konsekvensen er full stans på linje 1, 2, 3 og 4. Det kjøres buss for bane forbi bruddet, sier Jan Rustad i Sporveien.

Sporveien kan ikke si hvor lang langt tid det vil ta før feilen er utbedret. Ved 11-tiden er spådommen til Sporveien at feilen er rettet innen en time, mens togene går igjen om rundt tre timer.

– Det kan dukke opp overraskelser underveis, men vi jobber nå på spreng for å få det i orden igjen, sier Rustad.

Reisegarantien gjelder

Det er satt inn åtte busser som kjører mellom Høyenhall, Godlia, Tveita og Helsfyr for å ta unna alle passasjerene.

– Vi beklager til alle som blir forsinket, sier Cathrine Myhren, som er pressevakt i Ruter.

Hun sier at reisegarantien gjelder, det vil si at dersom du blir mer enn 20 minutter forsinket kan du få dekket drosjeregning. I tillegg oppdaterer Ruter både nettstedet og appen fortløpende.

– Der kan man finne alternative reisemuligheter, sier hun.

Det er andre dag på rad at det er problemer med T-banen i Oslo.