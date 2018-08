– Det oppleves som ikke greit. Vi er veldig glad i dette huset, forteller Gro Siri Ognøy i Modus senter for Middelaldermusikk.

Siden 2008 har sentret vært en av leietakerne i det fredede huset, som har en kjeller fra 1500-tallet.

Årsaken til at den gamle gården nå synker så fort er arbeidet som pågår i nærheten, med Follobanen. For sikkerhetens skyld må alle som leier i gården flytte ut innen to uker.

Avdelingsdirektør for eiendom i Kulturetaten, Stian Pettersen. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Situasjonen er blitt såpass prekær at vi må nå sette i gang tiltak for å stabilisere bygget. Vi har vært i dialog med antikvariske myndigheter og Bane NOR og sammen har vi diskutert en løsningen, sier avdelingsdirektør for eiendom i Kulturetaten, Stian Pettersen.

Kulturetaten jobber nå med å finne andre passende lokaler, i etatens eie, som leietakerne kan benytte seg av.

Slik så gården ut i 1905. Foto: Fritz Holland / Oslo Museum

Tar på seg skylden

Anne Marie Dyrøy, prosjektleder for innføring av Oslo S ved prosjektet Follobanen i Bane NOR. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Deler av bygget er fra middelalderen og det har lenge vært litt skjevt. I løpet av sommeren har synkingen akselerert Utbyggingen av Follobanen skjer kun et steinkast unna.

– Vi har holdt øye med området her siden 2012. Vi vet at området har dårlige grunnforhold og en del kvikkleire. Derfor var vi tidlig ute med å få oversikt over hvilke bygge arbeidet kunne bli påvirket av arbeidet, sier prosjektleder for innføring av Oslo S ved prosjektet Follobanen i Bane NOR, Anne Marie Dyrøy.

Bane NOR tar fullt ansvar og jobber nå sammen med kulturetaten med løsninger for å stabilisere bygget.

– I første omgang skal vi stabilisere og jekke opp bygget. Så kommer vi inn med mer permanente løsninger når vi har kommet så langt i arbeidene at de ikke påvirker lenger, sier Dyrøy.

– Huset beveger på seg

Gro Siri Ognøy, Modus senter for Middelaldermusikk Foto: Caroline Tolfsen / NRK

I løpet av sommeren har leietakerne opplevd endringer i bygget, blant annet en vannlekkasje og problemer med å åpne dører og vinduer.

– Vi har sett mye mus på grunn av vannskader i kjelleren og mange sprekker i gulv og karmer. Det er en opplevelse av at huset beveger på seg.

Likevel er det ikke så enkelt å måtte flytte ut på to ukers varsel.

– Vi har festival herfra hvert år, Eufemiadagene og vi har øvingslokaler her. Vi feirer også 20-års jubileum i år, så dette var ikke beskjeden vi ville ha. Vi er veldig lei oss for at vi nå må forlate huset, sier hun.

Arbeidet med å stabilisere bygget begynner allerede til neste uke.