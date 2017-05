Sykehuset mangler oversikt

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus får nå kritikk for å mangle oversikt over sine ansettelsesforhold til 1100 leger i spesialisering. Over 900 av dem er vikariater, skrive DN. Disse legene går i årevis fra vikariat til vikariat, uten å få fast ansettelse. I det verste tilfellet har en lege hatt 37 midlertidige stillinger ved sykehuset.