Sykehusansatt tiltalt for å stjele pasienters ID og svindle dem for titusener

Fra 2012 til 2015 skal kvinnen ha søkt opp og tatt utskrifter av en rekke pasienters sensitive personopplysninger.

Opplysningene brukte kvinnen blant annet til å kjøpe telefoner, nettbrett, hodetelefoner og hygieneprodukter, ifølge tiltalen. Gjennom elleve kjøp og bankuttak skal hun ha svindlet til seg omkring 80.000 kroner fra fem pasienter mellom mars 2016 og mars 2017.

I tillegg, mener påtalemyndigheten, har kvinnen i 30-årene mislyktes med 15 forsøk på å kjøpe varer for til sammen over 150.000 kroner, det siste forsøket samme dag som hun ble pågrepet i hjemmet sitt i Oslo.

Minst 56 personer

Kommunikasjonsdirektør Tone Hærem ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, sier til NRK at de ser svært alvorlig på saken.

– Den ansatte jobber ikke lenger hos oss. Det var sykehuset som gikk til anmeldelse, og det hun er tiltalt for er bakgrunnen for at hun har sluttet.

Da kvinnen ble pågrepet i mars i fjor, fant politiet en notatblokk med sensitive personopplysninger om minst 56 personer. I tillegg ble det funnet en iPad med «en mengde legehenvisninger og andre helserelaterte dokumenter adressert til sykehuset».

Politiet fant også flere bankkort og førerkort, i tillegg til en rekke bilder av lignende identitetspapirer, tilhørende pasientene.

– Vi har akkurat fått tiltalen, og det er for tidlig for meg å si noe om saken nå, sier kvinnens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, til NTB.

Omfattende tiltale

Den omfattende tiltalen inneholder grove bedragerier og bedrageriforsøk, i tillegg til identitetstyverier. Hun er også tiltalt for brudd på to av helsepersonellovens bestemmelser om behandling av personopplysninger.

Fordi det ble funnet 0,2 liter GHB hjemme hos kvinnen under pågripelsen, er hun også tiltalt for brudd på legemiddelloven.

Rettssaken vil gå for Oslo tingrett fra 29. oktober til 2. november.