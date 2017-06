Svensk ulv påvist i Hurdal

– Utvidelsen gjelder Gran, Vestre Toten, Søndre Land og Gjøvik kommuner, opplyser Harald Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland.

Rovviltmedarbeider i Statens Naturoppsyn, Ole Knut Steinseth, sa til Oppland Arbeiderblad onsdag morgen at de holdt muligheten åpen for at det er mer enn én ulv som har herjet. Frykten er at ulven beveger seg nordover.

Svensk tispe

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet. Foto: Miljødirektoratet/John Petter Reinertsen

Onsdag formiddag bekrefter Miljødirektoratet at de siste DNA-analysene av innsamlede ekskrement-prøver fra Hurdal, Øyer og Ringebu har påvist to ulver. Ulven i Hurdal skal være ei tispe som har kommet over grensen fra Sverige.

– Det er fortsatt noen prøver samlet i skadeområdet i Gran og Hurdal som skal analyseres, men så langt tyder funnene på at det er denne ulven som står bak skadene på sau den siste tiden i dette området, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Nye funn

Tirsdag ble det funnet nye sauekadaver i Brandbu i Oppland. Trolig er de blitt angrepet natt til mandag. Tallet på døde dyr er ikke kjent. Det ble mandag funnet fem søyer og to lam i Helgedalen-området, også det i Gran kommune. Så langt har ulven eller ulvene i området tatt mellom 110 og 120 sauer de siste par ukene.

Fylkesmannen har forlenget skadefellingstillatelsen for ulv i områdene mellom Oppland og Akershus, i første omgang fram til fredag.