Strømmen-drapet: Etterforskes som mulig æresdrap

Forrige uke ble en kvinne funnet død som følge av stikkskader utenfor sin bolig på Strømmen i Akershus. Hennes tidligere ektemann er siktet i saken. Han er varetektsfengslet og har erkjent drapet.

Nå undersøker politiet om ære kan være motivet for drapet.

Krimteknikere jobber på stedet, etter av kvinnen ble funnet drept. Foto: Anders Fehn / NRK

– Æresdrap er en teori vi ser på som en mulighet. Bakgrunnen for det er informasjon vi har fått i saken, sier politiadvokat på saken, Guro Holm Hansen til NRK.

Hun understreker at det foreløpig er for tidlig å si noe mer konkret om det.

Æresdrap er drap som begås for å gjenopprette æren til en person, en familie eller en gruppe mennesker. Det er sjelden politiet konkluderer med ære som motiv for alvorlige voldshandlinger i Norge. Men nylig slo Høyesterett for første gang fast at ære var det viktigste motivet i en straffesak. En far ble dømt for trusler mot datteren sin.

Voldsalarm

Kvinnen som ble drept var utstyrt med voldsalarm, men denne ble ikke utløst før hun ble drept. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at hun døde av en rekke stikkskader.

Det var naboer som varslet om drapet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hun har hatt voldsalarm siden i fjor høst. Bakgrunnen for dette er et tidligere anmeldt forhold, der flere personer, blant annet siktede, var involvert.

Siktede ble i 2014 dømt for vold mot kvinnen. Mannen tilstod hendelsen og retten la til grunn at han handlet forsettlig.

Holm Hansen sier at tidligere hendelsesforløp og hendelser mellom de involverte er av interesse for politiet.

– Forholdet mellom partene underbygger noen teorier, så må man se om de blir styrket eller svekket, sier hun.

Guro Holm Hansen er politiadvokat på saken. Foto: Anders Fehn / NRK

Tok ut separasjon

Ifølge Romerikes Blad tok den drepte kvinnen og den siktede mannen ut separasjon i 2017. Om dette styrker teorien om æresdrap er for tidlig å si noe om.

– En separasjon mellom partene og hendelsesforløp i forkant av drapet har betydning for etterforskningen.

Dag Svensson forsvarer den siktede mannen. Han ønsker ikke å kommentere hva mannen har sagt i avhør, men på spørsmål om æresdrapsteorien sier han:

Mannens forsvarer, Dag Svensson. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er ikke slik min klient har forklart seg til politiet.

Ifølge dommen angret mannen på det han hadde gjort, og det er vektlagt at de ble venner igjen og ønsket å legge hendelsen bak seg.