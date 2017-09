Strikker valgresultatet

Hva med et sitteunderlag som viser mandatfordelingen på Stortinget? Kathrine Frey Frøslie jobber som statistiker, men også fritiden går med til å hekte sammen tall og oversikter. Med strikkepinner og heklenåler tryller hun frem oversikt over både stortingsmandater og vaksinedekning.

Med normalfordelingsskjerf, mandatfordelingssitteunderlag (på bordet) og en statistikkbok i fanget blir det sofakos for statist(r)ikknerd Kathrine Frey Frøslie. – Veskas pynt viser hvordan smittsomme sykdommer med forskjellig smittsomhet sprer seg i en befolkning, forklarer forskeren. Foto: nina didriksen / nrk

– Hva kom ut av vaskemaskinen din i helgen?

– Da kom dagens Storting som et kakediagram, et sitteunderlag som er stort nok til å passe enhver statsministers rumpe. Jeg var litt spent før jeg puttet det inn, for det var litt bulkete, men jeg fikk heldigvis tråkket det flatt, sier Frøslie.

Hun sier hun strikker statistikk fordi hun er statistiker og forsker på Nasjonalt kompetansetjeneste for kvinnehelse. Hun synes at alle bør kunne litt om statistikk.

– Veldig ofte går rullegardina ned når vi nevner statistikk. Jeg velger å strikke det for at folk skal få en litt annen inngangsport til noe jeg mener er viktig for å forstå verden rundt oss, sier den entusiastiske strikkebloggeren på Statistrikk.no, bosatt på Nesodden i Akershus.

Strikket fødselsstatistikk. Foto: nina didriksen / NRK

Frøslie har blant annet strikket babytepper med fødselsstatistikk som stolpediagram og normalfordelingsskjerf. Hun forteller at hun begynte med statistrikk fordi hun elsker snurrige kombinasjoner.

– Noen venner kombinerte The Final Countdown og blokkfløyte, og det gjorde at jeg som ikke er interessert i puddelrock plutselig ble litt interessert. Da tenkte jeg at strikking og statistikk også er en naturlig kombinasjon.

Poncho-provokasjon

I Frøslies produksjon inngår også noe som har provosert:

– Jeg laget en kikhostevaksinedekningsponcho.

Ponchoen viser hvor stor andel av befolkningen som bør være vaksinert for at vaksinen skal fungere. Bildet på en strikkeside skapte mange reaksjoner.

– Det var veldig interessant. Jeg fikk mange sykehistorier, dessuten var det noen som ropte at «dette er vaksinepropaganda». Jeg prøvde å si nei, dette er en strikket poncho, men de hadde jo litt rett og da ble faktisk kommentarfeltet stengt etter hvert.

Kikhosteponcho kan provosere. Foto: Lene M. Linnerud

– Jeg synes det er flott at statistikk kan provosere. Dette er ikke tørre tall, de forteller jo hvordan verden er, på en balansert måte hvis vi sammenligner tallene på riktig måte, og det er derfor jeg synes statistikk er så viktig.

Viktig, men kjedelig

Frøslie kommer med en innrømmelse:

– Egentlig synes jeg strikking er litt kjedelig, humrer Frøslie og bryter ut i latter.

– Jeg synes forskningskunnskap er så viktig at jeg velger å bruke tid på det, som syv timer i går kveld, da jeg strikket bordskånere av Stortinget.

– Det er valg i dag, hva gjør du med mandatfordelingen og sitteunderlagene dine?

– Jeg kommer til å lage nye oppskrifter, slik at de som har lyst til å strikke det nye Stortinget kan strikke både bordskånere, sitteunderlag eller kanskje de har lyst på en poncho?