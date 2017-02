Strammer inn mobberegler i Osloskolen

– I dagens lovverk står det at skolene skal gripe inn når man får kunnskap eller mistanke om mobbing, men det er strengt tatt for sent, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Hun mener skolene i Oslo lenge har jobbet godt mot mobbing. Men fra i dag blir skolene pålagt å undersøke om det forekommer mobbing.

– Nå sier vi også at det blir deres plikt å jobbe forebyggende med læringsmiljø slik at krenkelser og mobbing ikke finner sted.

Skolebyråden har en nullvisjon, målet er at ingen barn skal mobbes. Men det er vanskelig.

– Det er et hårete mål, men det viktigste er at barna har det bra. Vi kan ikke gå vekk fra nullvisjonen, da faller vi elevene våre i ryggen.

Skolebyråden mener regjeringen ikke gikk langt nok i å stille krav til skolene i sitt forslag til mobbetiltak som ble sendt på høring i fjor. Nå er hun er spent på om regjeringen har hørt på innspillene når endringer i regelverket mot mobbing legges frem i dag.

Jobber hver dag mot mobbing

JOBBER HVER DAG MOT MOBBING: Terje Bergersen ved Østensjø skole i Oslo mener de tar mobbing på alvor, hver dag. Foto: Vegar Erstad / NRK

På Østensjø skole i Oslo har de redusert mobbingen. I 2015 sa 4 % av elevene at de hadde opplevd mobbing, i fjor var tallet nede i 1,5 %.

Rektor Terje Bergersen ønsker aktivitetsplikten velkommen, og sier at de allerede er opptatt av å forebygge.

– Mye av det vi gjør er at vi har hatt gode rutiner og systemer som har virket over tid. Også har vi flinke voksne som tar dette på alvor, og som jobber hardt for at alle barn skal ha det bra, sier Bergersen.

Han forteller at det er veldig viktig at elevene har kunnskap mobbing. Derfor får elevene opplæring i hvordan man skal oppføre seg, og hva de skal gjøre for at ingen skal bli mobbet. Dermed blir også elevene ansvarliggjort og inkludert i arbeidet mot mobbing.

Skal følges opp

Hvordan skolene etterlever aktivitetsplikten vil bli fulgt opp med undersøkelser. Det innføres årlige trivselsundersøkelser også for de minste barna på 1.–4. trinn og Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse blir obligatorisk.

– Det viktigste er at vi ser på elev- og trivselsundersøkelser, og når vi snakker med skolene hvordan de jobber, at vi ser at det faktisk har effekt, sier Dahl.

Og dersom skolene ikke klarer å sørge for at barn ikke mobbes, settes det inn ekstra ressurser.

– Vi har allerede et læringsmiljøteam, som reiser ut til skoler som opplever utfordringer knyttet til læringsmiljø. Da får de hjelp til å jobbe med både rutiner, og handlinger og holdninger slik at vi får bedret situasjonen.