Stovner-Natteravner slår alarm om narkobruk og bevæpning blant barn og ungdom

– Vi kan ikke skyve problemene under matta lenger. Disse kreftene vi kjemper mot innenfor narkotika har penger og er frekke som fy, og rekrutterer selgere ned i 12- års alderen, sier leder av Vestli Vel og natteravn Annstein Garnes.

På sine natteravnrunder sammen med Grorud og Romsås, ser de hasjrøyking og bruk av sterkere dop som heroin og metaamfetamin blant stadig yngre.



– Vi har aldri før hatt så mange sinte ungdommer som vi har nå, sier Garnes til Klassekampen.

Hundrevis har prøvd dop

Garnes sier en liten gruppe faller stadig mer utenfor.

– Verstingene som bruker dop og trusler er ikke mange, mellom åtte til tolv stykker. Men disse drar med seg mange. Vi anslår at minst et par hundre har prøvd dop i vår bydel, sier han.

Gruppen ønsker at flere i bydelen skal være med å gå natteravn. Foto: Eivind Nilsen

Foreningen Stig gård, som driver nærmiljøtiltak på Haugenstua i Stovner bydel, sendte en bekymringsmelding til partigruppene i bystyret 12. februar som Klassekampen har fått innsyn i. Her kommer de med svært sterke advarsler:

«Vi vil derfor rette en advarsel om at drapsforsøk og i verste fall regelrette henrettelser blant ungdommer i Oslo kan være nærliggende», heter det i brevet, hvor de ber om et møte med byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Sender bekymringsmelding

Nå vil natteravnene sende en bekymringsmelding til kommunen. I meldingen ramser natteravnene blant annet opp følgende situasjoner:

«9-åring som røyker hasj (…) 15-åring på METamfetamin (…) ungdommer i alderen 12–13–14 opp til 18 som sier at de skylder så mye penger at de ikke ser annen utvei enn å selge, ungdommer som bevæpner seg både med kniver og skytevåpen (…) Det brenner igjen biler i bydelen.»

Natteravnene håper nå at politikerne skal ta tak, og tror en del av løsningen på problemet er fritidsklubber.

– Vi håper nå at flere gode ungdomsklubber åpnes, med gode ungdomsarbeidere til stede. Det er viktig for barna her på Stovner å ha et sted å være, sier Garnes.

Politiet går ikke god for opplysningene

Leder av enhet øst i politiet, John Roger Lund, har sett rapportene fra Natteravnene. Han sier at politiet ikke går god for alle opplysningene, som at niåringer røyker hasj. Fordi politiet ikke har konkrete opplysninger om dette, annet enn det de har fått høre.

– Når det er sagt, så er politiet bekymret for enkelte ungdommer i Stovner bydel. Vi prøver å sette disse under lupen og få dem ut av kriminalitet, sier han til Klassekampen.