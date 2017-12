Store styrker leter etter savnet befalsskoleelev

Elevene ble droppet i skogen torsdag kl. 07 og fikk i oppgave å ta seg fra et sted til et annet til fots, men han dukket aldri opp på oppmøtestedet.

I 12-tiden så en annen befalselev 19-åringen i skogen, men etter dette har ingen sett han.

Hærens befalsskole varslet politiet kl. 21 torsdag kveld om at eleven var savnet.

– Ved midnatt startet vi søke sammen med Forsvarets egne mannskaper, hundepatruljer, Røde Kors og Norske redningshunder. Politihelikopteret deltok i natt, men det er et vanskelig terreng å søke i for dem, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Øst politidistrikt til NRK.

Kledd i kamuflasje og hvitt

Politiet ønsker observasjoner fra folk som kan ha sett eleven. Han er kledd i militæruniform med en hvit kamuflasjejakke og bukse over og han har ryggsekk.

– Siste sikre observasjon er ved Nordåskollen via en GPS-sender han hadde på seg. Den kan ha gått tom for strøm, eller blitt slått av. Nordåskollen er utgangspunkt for søket, sier Østerhaug til Romerikes Blad.

– Han skal ha med seg greit med bekledning og noe mat og vann, sier Østerhaug.

Elevens pårørende er varslet. Han har ikke mobil eller klokke med seg.