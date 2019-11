Simon Rix er en ivrig fuglekikker og fotograf. Foto: Sara Rix / Oslobirder

Invasjonen har skapt feststemning blant fugleinteresserte. På fuglesider i sosiale medier flommer det over av bilder av de fine fuglene. Ivrige fuglekikkere og fotografer står tidlig opp og reiser av gårde, før de sniker rundt blant trærne i håp om et blinkskudd.

En av dem er Simon Rix, engelskmann bosatt i Oslo.

– Det er en skikkelig stor opplevelse for fuglefolk å se disse fuglene som har kommet i stort antall fra Russland og Øst-Finnmark til Sør-Skandinavia.

Om sommeren hekker konglebiten langt nord og øst, og der trives den så godt at den ofte blir værende.

Men i år er det annerledes. I Oslo er konglebiten sett på Grefsenkollen, Holmenkollen, Tonsenhagen, Nordstrand og i Groruddalen.

– De er veldig uredde, sier Simon Rix.

Kommer for å finne mat

En ganske liten fugl, fargerik i sin røde drakt. Som ellers i fugleriket er det hannfuglene som flotter seg mest. Fru konglebit er gul og mer moderat, og ungfuglene er oransje og grå.

Simon Rix tror grunnen til at de kommer, er mangel på mat i fuglenes vanlige boområder. Her på Østlandet er det mye rognebær i år, og rognebær er konglebiten glad i.

– Her er det mat for flere måneder. Til vinteren tipper jeg de drar inn i Marka og spiser granskudd.

Reiser fra England for å se

For Simon Rix er fugletitting mer enn en hobby. Denne dagen skal han av gårde til Oslo lufthavn for å hente to engelske fugletittere. De kommer ens ærend for å se på konglebiten.

– I forrige uke skrev jeg en artikkel om konglebitene i et engelsk blad. Dermed bestemte de to seg for å dra til Oslo. Jeg skal hente dem på flyplassen og så skal vi rett tilbake hit til Grefsenkollen.

Konglebitene har flydd så langt sør som til Danmark i høst.

– Og tenk om det kommer en over til England. Det ville være en stor ting. Mange tusen engelske fuglekikkere ville reist for å se en konglebit i England, sier Simon Rix.

Konglebiten er å se i hele Sør-Skandinavia i høst. Normalt bor den langt nord og øst. Foto: Simon Rix / oslobirder.blogspot.com