Stor politiaksjon i bingo-saken

Politiet aksjonerte mot en leilighet på Tøyen søndag kveld etter at en mann ble knivstukket og fikk en finger kappet av på Ensjø bingo søndag ettermiddag. Et vitne forteller til VG at rundt ti politibiler var på stedet og at politiet var tungt bevæpnet.