Stor økning i søppelklager

Antall klager på manglende søppelhenting i Ski, Oppegård, Ås, Frogn og Nesodden har økt etter at Nord Ren overtok hentingen 1. oktober. Østlandets Blad skriver at kommunene har mottatt 360 klager siden overtakelsen, mot et snitt på 50 klager i måneden på samme tid i fjor.