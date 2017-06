Stengte restaurant på dagen

TGI Friday's i Karl Johan måtte stenge på dagen etter at Mattilsynet var på kontroll torsdag. Mattilsynet konkluderte med at kjøkkenet var så skittent og rotete at det ikke er forsvarlig å servere mat derfra. Det skriver Dagbladet. Restauranten legger seg flate og sier de skal rette opp.