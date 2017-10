Statsbudsjettet: Stor skuffelse i Oslo sør

Det var store forventninger til statsbudsjettet i Oslo sør torsdag. For drøye to uker siden bladde Oslo kommune opp med 30 millioner kroner til en områdesatsing til Mortensrud, Holmlia og andre utsatte områder i Oslo sør. Pengene skal gå til å bedre oppvekstvilkår, integrering og motarbeide ungdomsgjenger i området.

Bakgrunn: Ungdom har pistoler og barn selger hasj

Etter flere ministerbesøk og løfter om satsing i valgkampen var det mange som ventet at også regjeringen ville trå til. Men sånn ble det ikke. I dagens statsbudsjett fikk områdesatsingen i Oslo sør kun fire millioner kroner. Samtidig fikk politiet 30 millioner til forebyggende arbeid i området.

Må satse på de unge

FREKT: Initiativtager til Mortensrud manifest, Melita Ringvold, mener den manglende satsinga vil gå ut over de unge. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Jeg synes det er direkte frekt! Etter at man kom her i valgkampen med det jeg faktisk vil kalle valgkampløfter, og så folk i øya her og sa at man vil satse på Oslo sør, sier initiativtager til Mortensrud Manifest Melita Ringvold til NRK.

Melita Ringvold frykter at den manglende satsingen vil gå ut over unge som har høy arbeidsledighet og driver med ting de «ikke burde drive med».

– Utrolig skuffende! Fire millioner hva er det, når du kan bruke tretti på politiet?

– Men tretti millioner til politiet er ikke det bra?

– Sorry, det er ikke nok å bure dem inne, det er ikke nok å kjøre etter dem i politibil, nå må vi gjøre mer for dem!

Ap i Oslo: Overrasket

FORVENTET MER: Frode Jacobsen er leder i Oslo Arbeiderparti Foto: Oslo kommune/Sturlason

Også på Rådhuset er man overraska over at det ikke kom mer til oppvekstmiljøet og møteplasser i Oslo sør.

– Når Erna Solberg to dager før stortingsvalget deltok på Mortensrudfestivalen, hadde jeg trodd at man hadde mer å komme med i dag enn fire millioner, sier Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti til NRK.

Avviser løftebrudd

AVVISER LØFTEBRUDD: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier man har valgt å gi fire millioner kroner som en start til områdesatsingen, samtidig som man har fortsatt satsingen på forebyggende politiarbeid. – I tillegg har regjeringen også bidratt til å styrke Oslo kommunes økonomi med en vekst på seks prosent, så kommunen har også selv rom til økt satsing i årene som kommer.

– Skjønner du at folk i Oslo sør er skuffa?

– Det jeg sa i valgkampen er det samme som jeg sier nå, nemlig at vi skal fornye og forlenge en områdesatsing i Oslo sør, og så må vi forhandle en avtale med Oslo kommune og bli enige om hva vi skal satse på før man putter inn mye penger.