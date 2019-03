Stanset togtrafikken etter nødmelding fra tog

– Vi fikk inn et nødanrop fra et tog i nærheten av Oslo S. Da er prosedyren at vi stopper all togtrafikk til situasjonen er avklart, sier pressevakt i Bane Nor, Ragnhild Aagesen, til NRK.

Trafikken ble stanset ved 8.15-tiden, og stod stille i rundt 20 minutter. Nå går trafikken igjen som normalt, men at det vil være forsinkelser.

Aagesen forteller at nødanropet kom fra et godstog i Lodalen, et område der togene parkeres. Anropet var en falsk melding.

– Noen trykket sannsynligvis på en knapp ved et uhell, sier Aagesen. Hun forteller at når noen trykker på denne knappen, får togledelsen et nødanrop og stanser all trafikk.

– Er det for lett å komme borti denne knappen?

– Nei, dette skjer ikke ofte. Vi er glad for at det var et falsk anrop. Det var ikke noe dramatikk i dette, sier Aagesen.