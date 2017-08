Stakk seg på sprøytespisser i barnehagen

– Man kunne tydelig se på fingeren hvor hun hadde stukket seg. Den hadde gått gjennom og hun blødde masse. Nålen hadde gått ordentlig inn, forklarer Karen Freuchen.

Datteren hennes og datteren til Yvonne Alme var ute og lekte i Barnas Hus barnehage på Grünerløkka i Oslo da de to jentene fant en sprøytespiss liggende mellom noen piknikbord. Begge jentene stakk seg på spissen.

Barnehagen ringte de to mødrene for å fortelle hva som hadde skjedd.

– Jeg ble litt paff, så tenkte jeg med en gang det verste. Scenarioer dukker jo opp i hodet og man blir litt panisk. Det er jo den lille jenta mi, sier Freuchen.

Både hun og Yvonne Alme kom til barnehagen og hentet døtrene, før de tok dem med til Ullevål sykehus for blodprøver og vaksiner.

– Jeg var litt skjelven, man tenker jo alltid det verste, selv om sjansen for at noe skal skje er veldig liten. De to jentene stressa over at de måtte på sykehuset, forteller Alme.

Det endelige svaret på alle prøvene som ble tatt på sykehuset får de ikke før om seks måneder.

Bydelen vil sikre barnehagene

Flere barnehager i Oslo merker at uønskede gjester bruker uteområdene deres etter stengetid. I forrige uke ble en mann funnet sovende i en barnehage på Marienlyst.

I bydel Grünerløkka har dette lenge vært et problem, og i noen barnehager har det blitt satt inn vektere om natten for å holde uvedkommende ute. Bydelen ønsker også å sikre barnehagene fysisk.

– Vi har søkt om å få sette opp høyere gjerder rundt barnehagene våre slik at de er sikret også utenfor åpningstid, forteller bydelsoverlege Finn Bovim.

– Umulig å sikre seg helt

Etter reglementet skal uteområder i barnehager undersøkes hver morgen av de ansatte for å finne og fjerne eventuelle uønskede gjenstander. Dette ble gjort i Barnas Hus barnehage, men sprøytespissen ble ikke oppdaget.

– Det vil alltid være mulig at en liten, farlig gjenstand ikke blir fanget opp på disse rundene. Heldigvis skjer det ikke veldig ofte, sier Benjamin Endré Larsen (SV), byrådssekretær for eldre, helse og sosiale tjenester.

Han mener det er vanskelig å forsikre seg 100 prosent mot denne typen hendelser så lenge man ønsker at barnehagenes lekeplasser skal være tilgjengelige for allmennheten utenfor åpningstid.

– Da er det en viss risiko for at det skjer ting i barnehagene som vi ikke ønsker, mener byrådssekretæren.