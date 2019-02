Stakk av fra politiet – avfyrte varselskudd

– Politiet hadde opplysninger om at føreren var rusa og at bilen var stjålet. I tillegg kan de pågrepne ha hatt sprengstoff og våpen i bilen, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt.

Politiet fikk bistand av politihelikopteret i biljakta som startet i Jessheim og endte opp i Sand i Nord-Odal.

På fylkesvei 181 ved Sand ble bilen stoppet i en sperring.

Operasjonsleder: Ronny Samuelsen forteller at politiet fikk bistand av politiet i Innlandet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det ble satt opp en sperring ikke langt ifra Sand. Dette medførte at bilen kjørte ut av veien. Under selve pågripelsen ble det avfyrt varselskudd fra politiet, sier Samuelsen.

Politiet vil ikke gå inn på hvorfor de måtte avfyre skudd.

To personer satt i bilen og føreren er ifølge politiet en mann i 30-årene. Føreren vil bli fremstilt for utvidet blodprøve fordi politiet mistenker at personen var ruset.

Begge de pågrepne er kjenninger av politiet.

– Vi har ikke fått tilbakemelding på hva som er funnet, sier operasjonsleder Samuelsen.

Ved 21.30 tiden opplyser Samuelsen at det ikke er funnet våpen eller sprengstoff i bilen.