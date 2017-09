Stabæk Håndball saksøkt

To tidligere spillere for Stabæk Håndball, Rikke Klausen og Rakel Gåra Alvern, saksøker klubben for å ikke ha betalt lønn i skadeperioder, skriver Budstikka. Begge spillerne forlot klubben før årets sesong. Klubben vil ikke kommentere saken til avisen.