Sprengningsulykke: Hus, garasje og bil totalt ødelagt

Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til Vestre Hurdalsveg i Nannestad, etter en sprengningsulykke ved Tangen pukkverk.

– Huset har fått et såpass stort trykk mot seg at det har flyttet seg fra grunnmuren. Det er også et stort hull i venstre hjørnet på huset, og det har gått en stor stein gjennom taket på garasjen, sier vaktleder ved 110-sentralen, Ole Erik Gransbråten, til NRK.

Arbeidstilsynet er varslet, og politiet kommer til å etterforske saken nærmere på mandag.

– Steinene suste 250 meter

Steinen som gikk gjennom garasjetaket har også truffet en bil som sto parkert der.

Bilen er en Ford Capri 69-modell, som eieren av huset har brukt omtrent 400 timer på å restaurere. Den skulle etter planen være utstillingsklar, men slik blir det ikke nå.

Huseieren anslår at steinene har fløyet 250 meter i lufta før de traff garasjen og huset han eier. Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

– Det har vært en kontrollert sprenging på stedet, men det har gått et stort steinsprang ut fra arbeidet der, sier Ole Erik Gransbråten.

Ingen personskade

Beboerne i området var rutinemessig evakuert i forbindelse med sprengningen, og ingen personer er skadet.

Veien ble også stengt på grunn av sprengingsarbeidet.

– Politiet ble varslet om ulykken ca. klokken 14.45. Patruljer på stedet gjør undersøkelser nå, forteller lensmann Bjørn Hoff, til NRK.

– Vi antar at huset må rives, sier Hoff.

TOTALSKADD: Da en stor stein dundret inn i garasjen, ble bilen som sto parkert der også ødelagt. Foto: Rushda Syed / NRK

– Ingen rutinesvikt

Anleggsleder ved Tangen pukkverk, Frode Herseth, var ikke selv til stede under sprengningen som foregikk i 13.30-tiden, men sier til Romerikes Blad at de har kontroll på hendelsen.

– Jeg vil ikke kalle det noen sprengningsulykke, det er mer et uhell som kan skje. To steiner har flydd fra sprengninga og gått litt ut av kurs, sier anleggslederen.

Han presiserer at det ikke er snakk om noen rutinesvikt.

UBEBOELIG: Politiet har innhentet forklaringer fra vitner og vil undersøke nærmere med pukkverket hva som har skjedd. Foto: Rushda Syed / NRK